Un corpo senza vita è stato trovato in un bagno chimico di un cantiere attivo a Campo Parignano, nel comune di Ascoli. La scoperta è avvenuta in un'area dove lavori sono in corso da tempo. Restano da chiarire le circostanze del decesso e eventuali collegamenti con la scomparsa di un disperso segnalata sabato scorso. La polizia sta conducendo le indagini sul caso.

Un corpo senza vita è stato rinvenuto all’interno di un bagno chimico situato in un cantiere attivo a Campo Parignano, nel comune di Ascoli. La scoperta è avvenuta questa mattina del 9 marzo 2026 da parte degli operai presenti sul sito di via Montenero. Le autorità hanno subito sigillato l’area e avviato le indagini preliminari per stabilire l’identità della vittima e le cause esatte del decesso. L’allarme lanciato dai lavoratori ha portato all’immediata attivazione dei servizi di emergenza sanitaria e delle forze dell’ordine. I sanitari del numero verde 118 sono giunti sul posto ma non hanno potuto che constatare la morte già avvenuta. L’intervento della Questura di Ascoli e della Polizia Scientifica ha confermato che il decesso risale a un arco temporale compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore precedenti al ritrovamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cadavere nel cantiere: nesso con disperso di sabato

