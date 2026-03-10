Un nuovo video circolato online mostra gli F-15E americani abbattuti in Kuwait durante la recente escalation nel Golfo. Le immagini catturano l’attacco e i momenti immediatamente successivi, portando alla ribalta la vicenda dei tre caccia statunitensi coinvolti nel conflitto. La diffusione del materiale alimenta le discussioni sulla situazione militare nella regione e sui dettagli dell’operazione.

Nel pieno della nuova guerra nel Golfo, l' abbattimento di tre caccia americani F-15E sopra il Kuwait continua a sollevare interrogativi sempre più pesanti. In un primo momento l'episodio è stato classificato come un clamoroso caso di fuoco amico, avvenuto nelle ore più caotiche dell'offensiva iraniana con missili e droni contro le basi della coalizione. Tuttavia, nuovi filmati circolati online e le analisi di esperti militari internazionali stanno mettendo in dubbio la versione dell'errore, suggerendo che il pilota che ha sparato potrebbe aver saputo perfettamente contro chi stava aprendo il fuoco. Secondo il Pentagono, i tre F-15E Strike...

© Ilgiornale.it - Caccia Usa traditi: spunta un video choc sugli F-15 abbattuti in Kuwait: cosa rivela

