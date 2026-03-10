Business del latte processo in Appello per imprenditore e due manager della Parmalat

La Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha impugnato in Appello la sentenza di assoluzione per un imprenditore e due manager della Parmalat coinvolti in un’indagine sul settore del latte appartenente al clan dei Casalesi. La decisione riguarda Adolfo Greco e i dirigenti Antonio Santoro e Lorenzo Vanore, che erano stati prosciolti nelle fasi precedenti del procedimento.

La Dda di Napoli impugna la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti dell'imprenditore Adolfo Greco e dei due manager della Parmalat Antonio Santoro e Lorenzo Vanore, tutti coinvolti nell'inchiesta sul business del latte del clan dei Casalesi. Il presidente della Terza Sezione Penale della Corte d'Appello di Napoli, Loredana Di Girolamo, ha fissato l'udienza per il prossimo 6 maggio nei confronti dei tre imputati. Il 15 novembre 2024 tutti erano stati assolti dal collegio presieduto dal giudice Giovanni Caparco del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La vicenda nasce dal sequestro dell'Euromilk, società di distribuzione del latte della famiglia Capaldo imparentata con il boss Michele Zagaria.