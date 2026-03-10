Burger vegetali l’Europa evita il divieto

L’Europa ha deciso di non imporre un divieto sui burger vegetali, lasciando spazio alle aziende di continuare a produrli senza restrizioni specifiche. La discussione sul linguaggio alimentare coinvolge diversi attori, mentre le autorità comunitarie hanno scelto di mantenere una posizione di neutralità su questa categoria di prodotti. La decisione si applica alle normative che regolano l’etichettatura e la commercializzazione dei burger a base vegetale.

Il linguaggio del cibo è un campo di battaglia sempre più affollato. L’ultima prova arriva da Bruxelles, dove Commissione, Parlamento e Consiglio dell’Unione europea hanno discusso la revisione del regolamento sull’Organizzazione comune dei mercati agricoli, affrontando anche la questione dei nomi dei prodotti vegetali. La proposta iniziale mirava a vietare per i prodotti plant based l’uso di termini storicamente associati alla carne. Parole come burger, salsiccia o polpette sarebbero state riservate ai prodotti di origine animale. L’accordo raggiunto nei giorni scorsi ha scelto una strada diversa. Il divieto sarà parziale e non impedirà ai prodotti vegetali di utilizzare queste denominazioni quando indicano una forma o una preparazione, non la materia prima. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

