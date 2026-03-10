Bruno Mars numeri da record per il nuovo album The Romantic

Il nuovo album di Bruno Mars, intitolato The Romantic, ha ottenuto risultati significativi sia negli Stati Uniti che in Italia. L'album ha raggiunto numeri da record, confermando il successo dell'artista in entrambi i Paesi. La pubblicazione ha attirato l'attenzione del pubblico e della critica, contribuendo a consolidare la sua posizione nel panorama musicale internazionale.

The Romantic, il nuovo album di Bruno Mars, ha raggiunto risultati importanti sia negli Stati Uniti che in Italia. Il tanto atteso quarto album solista di Bruno Mars, The Romantic, ha ufficialmente debuttato al 1° posto della Billboard 200, segnando il suo primo album in assoluto a debuttare in vetta alla classifica e il suo secondo album al numero 1 dopo Unorthodox Jukebox in oltre un decennio. Anche in Italia l'album ha avuto il miglior risultato di sempre per Bruno Mars raggiungendo il nono posto in classifica generale e il terzo in quella degli album fisici, diventando l'album internazionale più venduto della settimana.