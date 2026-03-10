Bronzo senza crociato | il caso Tabanelli e la sfida al dogma della chirurgia immediata

A 18 anni, un'atleta ha raggiunto il podio olimpico nel Big Air a Livigno, soli 103 giorni dopo aver subito una rottura del legamento. La sua corsa verso la medaglia è avvenuta senza l’intervento chirurgico tradizionale e senza l’utilizzo di un crociato. Questa vicenda mette in discussione le pratiche standard di recupero e le tempistiche di ripresa in ambito sportivo.

Gabriele Thiebat, responsabile medico squadra italiana Snowboard & freestyle sci, membro Commissione Medica Fisi, chirurgo ortopedico presso lo Sport Trauma & Research Center dell’Istituto Clinico San Siro a Milano, scrive per noi sul percorso di recupero di Flora Tabanelli, di bronzo ai Giochi con un crociato rotto, e sulle possibili conseguenze nel trattamento dell'infortunio. Centotre giorni. Questo è il tempo che è passato dalla risonanza magnetica che confermava la rottura completa del legamento crociato anteriore di Flora Tabanelli al momento in cui l'ho vista alzare le braccia sul podio olimpico di Livigno. Ero lì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bronzo senza crociato: il caso Tabanelli e la sfida al dogma della chirurgia immediata Articoli correlati Magia Tabanelli: più forte della lesione al crociato, vince il bronzo nel Freeski Big AirEra una lotta da Davide contro Golia là, sul trampolino gigante del Livigno Snow Park che si mangia l’aria e taglia il cielo. Flora Tabanelli operata dopo il bronzo alle Olimpiadi: intervento al legamento crociato anteriore del ginocchio destroIl 6 novembre, a Stubai, il rumore sordo della caduta aveva gelato l’aria più della neve. Tutti gli aggiornamenti su Bronzo senza crociato il caso Tabanelli... Temi più discussi: Flora Tabanelli operata al crociato. La medaglia di bronzo a Milano – Cortina potrà ricominciare già dalla prossima stagione; Flora Tabanelli operata al crociato dopo il bronzo olimpico; Flora Tabanelli operata dopo il bronzo alle Olimpiadi: intervento al legamento crociato anteriore del ginocchio destro; Flora Tabanelli operata al ginocchio dopo il bronzo olimpico: sorriso e fiori in ospedale per la campionessa. Flora Tabanelli operata dopo il bronzo alle Olimpiadi: intervento al legamento crociato anteriore del ginocchio destroIl 6 novembre, a Stubai, il rumore sordo della caduta aveva gelato l’aria più della neve. Flora Tabanelli rimase a terra qualche secondo di troppo, lo ... oasport.it Flora Tabanelli: chi è la campionessa di freestyle che ha sfidato la bufera (e un crociato rotto) per il podioEcco la storia di Flora Tabanelli, bronzo olimpico a Milano-Cortina 2026: dalla vita senza social nel rifugio di famiglia al miracolo del podio conquistato con un crociato rotto. cosmopolitan.com 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo fin qui per l'Italia: questi ragazzi ci stanno facendo emozionare - facebook.com facebook 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo fin qui per l'Italia: questi ragazzi ci stanno facendo emozionare #Paralympics #MilanoCortina2026 #Paralimpiadi x.com