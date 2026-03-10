Brindisi | operazione antidroga 25 arresti Polizia

La polizia di Brindisi ha effettuato un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di 25 persone. L'intervento è stato condotto dalla Squadra mobile locale, che ha eseguito le misure cautelari e perquisizioni in diversi quartieri della città. L'operazione rientra in un'indagine volta a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Eseguita dai poliziotti della Squadra mobile di Brindisi, su delega della Direzione distrettuale antimafia di Lecce un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 25 persone ritenute appartenenti a due distinte associazioni specializzate nel traffico di cocaina, hashish e marijuana, aggravate dall'essere armate, dal metodo mafioso e composte da più persone. Le due organizzazioni criminali erano operative, in particolare, nella città di Ostuni, Brindisi. All'operazione di Polizia hanno partecipato oltre 150 operatori tra quelli del commissariato di Ostuni, del commissariato di Mesagne,...