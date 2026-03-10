Brindisi accusa | deposito di veicoli di lusso e parti di ricambio di provenienza illecita Carabinieri

I carabinieri di Brindisi hanno scoperto un deposito contenente veicoli di lusso e parti di ricambio di provenienza illecita. L’attività fa parte di un’operazione più ampia di controllo del territorio e contrasto ai reati predatori condotta dal Comando Provinciale. La scoperta è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale diffuso dalle forze dell’ordine.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Prosegue senza sosta l'attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi. Nella mattinata del 9 marzo, i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, a seguito di un'accurata attività di osservazione e perlustrazione delle aree periferiche, hanno messo a segno un importante risultato nella lotta al riciclaggio di veicoli. L'operazione, scattata in via Remo, in Contrada Morciano, ha permesso di individuare un vero e proprio deposito di veicoli di lusso e parti di ricambio di provenienza illecita....