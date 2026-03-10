Brignano va in scena a Bergamo con i suoi ricordi ma senza nostalgia

Il 10 marzo, il comico romano presenta a Bergamo il suo nuovo spettacolo intitolato «Bello di mamma!». Si tratta di un one man show in cui ripercorre i ricordi personali, creando un collegamento tra le sue esperienze e le emozioni di tutti. Lo spettacolo si concentra sulle fragilità e sui sentimenti, senza trasmettere nostalgia, ma offrendo un racconto diretto e coinvolgente.

LO SPETTACOLO. Il comico romano il 10 marzo presenta il nuovo spettacolo «Bello di mamma!». Un one man show che partendo dalle memorie personali finisce per parlare delle fragilità e dei sentimenti di tutti. Dopo il lungo impegno con Enrico Brignano e la sua commedia musicale I 7 Re di Roma, che ha raccolto un forte consenso in tutta Italia, l'attore romano torna al suo terreno più naturale: il one man show. Il nuovo spettacolo, Bello di mamma!, farà tappa questa sera alla ChorusLife Arena di Bergamo, in un'unica data già sold out, organizzata in collaborazione con Mister Wolf. Scritto dallo stesso Brignano insieme a Graziano Cutrona,