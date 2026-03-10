A LetExpo a Verona si registra un nuovo record di espositori, segnando così la quinta edizione della manifestazione. La fiera ha visto una crescita significativa nel corso degli anni, attirando un numero sempre maggiore di partecipanti e aziende. L’evento si svolge nella città veneta, dove si concentra l’attenzione sull’industria e le innovazioni legate al settore.

Verona, 10 mar. (Adnkronos) - “Questa è la quinta edizione di una manifestazione che ha saputo crescere negli anni in maniera incredibile, facendo passi da gigante. La fiera si presenta oggi con numeri da record: oltre 550 espositori e un profilo sempre più internazionale, un dato fondamentale sottolineato dal 25% in più di presenze dall'estero”. Lo ha detto il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, intervenendo questa mattina a Verona all'inaugurazione di LetExpo, la manifestazione fieristica organizzata da Alis Service in collaborazione con la stessa Veronafiere. “Con 60mila metri quadri espositivi e 5 padiglioni interamente occupati - evidenzia Bricolo - è stato fatto un lavoro straordinario da parte di Alis Service e di Alis nell'organizzare un evento che è riuscito a crescere in modo sorprendente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Bricolo (Veronafiere): "Record di espositori a LetExpo"

