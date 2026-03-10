Brescia | bruciamo la vecchia e abbattiamo muri per la pace

A Brescia si svolge tradizionalmente a metà Quaresima un rito in cui viene bruciata la Vecchia, simbolo delle cose negative da lasciar andare. Quest'anno, l'evento include anche l'abbattimento di un muro, con l’obiettivo di costruire ponti e promuovere la pace. La manifestazione richiama la fine di un ciclo e l’arrivo di un nuovo inizio.

Da tradizione a metà Quaresima si brucia la Vecchia! La vecchia é l'immagine personificata delle brutte cose che devono cedere il passo alle cose belle, alla Primavera e alla Pasqua che attendiamo! Non sarà solo un semplice rogo, ma sarà la distruzione di un muro, per creare ponti e portare la Pace.La Vecchia, e il muro, bruceranno dopo uno spettacolo di fuoco dei GiokCalima, musica e tanto divertimento.Durante l'evento sarà aperto il bar, gratuitamente verranno distribuiti dolci, vin brulè e the caldo preparati dal Gruppo Scout Brescia 14. Il fantoccio è preparato dal gruppo adolescenti della Parrocchia.Giovedì 12 marzo 2026 al Centro Parrocchiale S. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

