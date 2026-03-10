Borneo | le rane con zanne sono solo 7 non 18 specie

Nelle foreste pluviali del Borneo, uno studio ha identificato solo sette specie di rane con zanne, invece delle diciotto precedentemente segnalate. La ricerca ha analizzato campioni raccolti in diverse aree dell'isola, aggiornando così i dati sulla presenza di queste creature. I ricercatori hanno confrontato i risultati con le precedenti stime, evidenziando una minore varietà di questa particolare categoria di rane.

Nelle foreste pluviali del Borneo, una recente indagine ha ridefinito la nostra comprensione della biodiversità locale e globale. Uno studio pubblicato sulla rivista Systematic Biology ha rivelato che le rane con zanne della regione non costituiscono un’unica entità tassonomica, ma si suddividono in circa sei o sette specie distinte, sfatando l’ipotesi precedente di diciotto unità separate. Questa scoperta non è solo un aggiornamento del catalogo naturale, ma un campanello d’allarme sulla precisione delle nostre stime globali: se anche per un gruppo apparentemente semplice il conteggio è errato, il numero totale di specie sulla Terra potrebbe essere da 7 a 250 volte superiore alle attuali valutazioni di 8,7 milioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

