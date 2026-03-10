Borgo Riccio effettuata l' autopsia sul corpo di Cristopher Gaston Ogando

È stata completata l’autopsia sul corpo di Cristopher Gaston Ogando, il giovane di 27 anni originario della Repubblica Dominicana, deceduto all’Ospedale Maggiore dopo essere stato accoltellato in un appartamento di Borgo Riccio nella notte tra il 4 e il 5 marzo. Nei prossimi giorni saranno resi noti i risultati ufficiali dell’indagine.

I risultati nei prossimi giorni, saranno essenziali per capire le cause del decesso e ricostruire la dinamica esatta dei fatti Si attendono nei prossimi giorni i risultati dell'autopsia effettuata sul corpo di Cristopher Gaston Ogando, il giovane di 27 anni di origine dominicana, accoltellato nella tarda serata di mercoledì 4 marzo in un appartamento di borgo Riccio, poi morto all'Ospedale Maggiore nella notte tra il 4 e il 5 marzo. L'esame autoptico è stato effettuato da Valentina Bugelli nella giornata di lunedì 9 marzo. Le indagini dei carabinieri di Parma, che sono arrivati sul posto pochi minuti dopo l'aggressione ed hanno avviato gli approfondimenti si concentrano sulla compagna di Cristopher, una 21enne italo-cubana, accusata di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

