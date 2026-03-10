Borgate montane boom di richieste per il bando infrastrutture della Regione Piemonte

Dieci Comuni montani del Piemonte hanno presentato domanda al bando regionale dedicato al miglioramento delle infrastrutture nelle borgate. Il bando, promosso dalla Regione Piemonte, mira a sostenere interventi nelle zone montane. La selezione coinvolge solo i Comuni che hanno deciso di partecipare, senza indicare ulteriori dettagli sulle iniziative o sui risultati attesi.

Sono dieci i Comuni montani piemontesi che hanno partecipato al bando regionale dedicato al miglioramento delle infrastrutture nelle borgate. Sette dei progetti arrivano dalla provincia di Cuneo e tre invece dalla Città metropolitana di Torino. "La risposta dei territori dimostra quanto sia forte l'esigenza di investire nelle borgate montane - ha sottolineato l'assessore regionale allo Sviluppo e promozione della montagna Marco Gallo -. Garantire infrastrutture di base significa creare le condizioni per vivere, lavorare e fare impresa in montagna, contrastando lo spopolamento e valorizzando il patrimonio dei nostri piccoli centri".

