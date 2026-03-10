Boots on the ground e blitz segreto le due carte nel mazzo di Trump | cosa può succedere

I consiglieri di Donald Trump stanno spingendo il presidente a considerare azioni militari in Iran, tra cui l'invio di truppe sul terreno e operazioni segrete. Queste proposte sono state discusse nelle ultime settimane, mentre si intensificano le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Le decisioni finali non sono ancora state prese, ma le opzioni rimangono sul tavolo.

I consiglieri di Donald Trump premono sul presidente affinché trovi una via d'uscita dal conflitto in Iran. A pesare nelle valutazioni degli uomini vicini al tycoon, riferisce il Wall Street Journal, le preoccupazioni per l'aumento dei prezzi del petrolio e per una guerra che potrebbe comportare pesanti conseguenze politiche. Secondo gli analisti sarebbero due le scommesse ad alto rischio sulle quali il capo della Casa Bianca potrebbe decidere di puntare per dichiarare la vittoria sulla Repubblica Islamica ed entrambe comporterebbero l'invio di forze Usa sul campo. L' occupazione dell'isola di Kharg e delle sue infrastrutture petrolifere, la prima.