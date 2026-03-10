Bologna non dimentichi Biagi Emil Banca ricorda il giuslavorista

"Bologna non deve dimenticare". È ricordo di Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca, rispetto ai fatti del 19 marzo 2002, quando il giuslavorista Marco Biagi è stato ucciso dalle Nuove Brigate Rosse. Un punto di riferimento importante per il terzo settore, anche dopo 24 anni dalla sua scomparsa. Emil Banca, in tal senso, appoggia e sostiene il premio dedicato a Biagi, la cui premiazione si terrà il 17 marzo nella sede del Carlino. Un uomo che creava ponti tra il mondo accademico, le istituzioni e le parti sociali. "La città non dimentica a modo suo, mettendo in evidenza e aiutando il terzo settore, attore fondamentale per la tenuta sociale", afferma Galletti.