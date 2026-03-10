Bologna non dimentichi Biagi Emil Banca ricorda il giuslavorista

Da ilrestodelcarlino.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente di Emil Banca ricorda il 19 marzo 2002, giorno in cui il giuslavorista Marco Biagi fu ucciso dalle Nuove Brigate Rosse a Bologna. L'occasione è stata scelta per sottolineare l'importanza di non dimenticare quegli eventi. La data resta impressa come un momento cruciale nella storia italiana legata a questioni di violenza e sicurezza.

"Bologna non deve dimenticare". È ricordo di Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca, rispetto ai fatti del 19 marzo 2002, quando il giuslavorista Marco Biagi è stato ucciso dalle Nuove Brigate Rosse. Un punto di riferimento importante per il terzo settore, anche dopo 24 anni dalla sua scomparsa. Emil Banca, in tal senso, appoggia e sostiene il premio dedicato a Biagi, la cui premiazione si terrà il 17 marzo nella sede del Carlino. Un uomo che creava ponti tra il mondo accademico, le istituzioni e le parti sociali. "La città non dimentica a modo suo, mettendo in evidenza e aiutando il terzo settore, attore fondamentale per la tenuta sociale", afferma Galletti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

bologna non dimentichi biagi emil banca ricorda il giuslavorista
© Ilrestodelcarlino.it - "Bologna non dimentichi Biagi". Emil Banca ricorda il giuslavorista

Articoli correlati

“Marco Biagi giuslavorista cattolico”, convegno a MontecitorioROMA – Martedì 10 marzo, alle ore 11, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolge il convegno “Marco Biagi giuslavorista cattolico”, nel...

Il Carlino ricorda Marco Biagi, un premio a donne e giovaniBologna, 20 febbraio 2026 – Un impegno civile, un dovere morale, un gesto nei confronti della comunità, un tributo perché le nuovi generazioni non...

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.