A Bologna, un uomo di 58 anni è stato arrestato dopo aver minacciato una coppia con una pistola Glock caricata durante una lite in strada. Secondo quanto riferito, l’uomo ha puntato l’arma contro le persone coinvolte nella discussione. Sul luogo sono intervenuti gli agenti che hanno fermato l’uomo, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Non sono stati segnalati feriti o altri danni.

Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Bologna dopo aver puntato una pistola Glock carica contro una coppia durante una lite stradale. L’episodio si è verificato domenica mattina in zona ospedale Maggiore, dove l’aggressore ha cercato di spacciarsi per un carabiniere prima di essere identificato e fermato dai poliziotti. La scena del crimine si colloca nel viale Pertini, asse viario che collega il centro alla periferia verso Casalecchio e Zola. La vittima della minaccia era composta da marito e moglie, rimasti atterriti quando l’uomo ha estratto l’arma senza fondina. Nessun colpo è stato sparato, ma la presenza del caricatore inserito con sette cartucce ha reso la situazione estremamente critica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna: lite stradale, pistola carica e finto carabiniere

