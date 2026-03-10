Bologna e la sua Madonna

A Bologna, la Madonna di San Luca non può più accedere alla scuola materna, dove le è stato vietato di entrare. Il portone rimane chiuso in sua presenza, interrompendo così il suo tradizionale ingresso nel cortile dell’istituto. La decisione riguarda esclusivamente l’accesso alla struttura, senza ulteriori spiegazioni o interventi ufficiali.

La Madonna di San Luca? Portone chiuso per Lei. Le è stato vietato di entrare nel cortine di una scuola materna. A Bologna. È un’immagine che, solo a scriverla, sembra quasi irreale. Eppure è successo davvero. Un parroco dell’Arcoveggio, visto che nei prossimi giorni la Madonna di San Luca scende dal Santuario per visitare il suo quartiere, aveva pensato a una cosa semplice: farla entrare nel cortile di un asilo per un breve saluto ai bambini. Non per una funzione religiosa, non per pregare. Per raccontare ai più piccoli che cosa rappresenta quell’immagine per Bologna, quale storia porta con sé, perché da secoli è nel cuore dei bolognesi. I bambini potevano vederla, magari sfiorarla, quasi toccare il simbolo della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

