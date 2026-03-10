A Bologna si sono registrate 91 notti tropicali quest’anno, con temperature che non sono mai scese sotto i 20 gradi. La città si trova al 72° posto nella classifica climatica nazionale su 107 capoluoghi, evidenziando un netto peggioramento delle condizioni di comfort e della qualità dell’aria rispetto agli anni precedenti. Questi dati mostrano come il caldo persistente stia influenzando il territorio.

Bologna si colloca al 72° posto nella classifica climatica nazionale su 107 capoluoghi, segnando un declino marcato della qualità dell’aria e del comfort termico. L’indagine basata sui dati dal 2015 al 2025 evidenzia come il capoluogo emiliano sia diventato un punto critico per le ondate di calore e la stagnazione atmosferica. Il quadro è allarmante: mentre l’Italia si scalda in media di 1,8 gradi Celsius, il Nord registra un incremento più severo di 2,3 gradi nello stesso arco temporale. Le notti tropicali a Bologna sono quasi raddoppiate nel decennio, passando da 49 casi nel 2010 a 91 nel 2025, con un picco storico raggiunto nel 2022 che ha toccato le 105 occorrenze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna: 91 notti tropicali, il caldo intrappola la città

Articoli correlati

Quattro giorni freddi, 12.5 di caldo estremo e 67.6 notti tropicali a ViterboNel capoluogo della Tuscia (34esimo posto) buon livello di soleggiamento ma è allarme precipitazioni estreme: l'Indice del clima del Sole 24 Ore, che...

Report clima 2025: quanto ha piovuto a Genova, temperature, notti tropicali e giornate più calde della mediaIl 2025 è stato il terzo anno più caldo di sempre a livello globale: i dati di Genova, dalle temperature alla siccità passando per la pioggia, numeri...

Tutto quello che riguarda Bologna 91 notti tropicali il caldo...

Argomenti discussi: Tra caldo estremo e aria ferma: Bologna scende nella classifica del clima.

Meteo: tornano le Notti Tropicali a far sudare l'Italia, ecco da quandoSta per arrivare una seria ondata di calore con le temperature che si porteranno ben oltre i 36/38°C su diverse regioni. Queste condizioni meteo ci accompagneranno almeno per tutta la settimana di ... ilmeteo.it

Meteo: Notti Tropicali da incubo, l'Italia non respira più nemmeno di notteNell’immaginario collettivo, l’aggettivo tropicale evoca palme, spiagge assolate e caldo intenso. Ma in meteorologia, e ancor di più in climatologia, il termine assume un significato ben più ... ilmeteo.it