Una coppia fiorentina si trova ad Abu Dhabi e denuncia di essere bloccata in un ambiente chiuso, paragonato a un bunker. La coppia afferma di sentirsi dimenticata dall’ambasciata e ha lanciato un appello pubblico. Il viaggio, iniziato otto anni prima, era stato programmato come un’occasione speciale, ma si è trasformato in una situazione di isolamento.

Firenze, 10 marzo 2026 – Doveva essere il viaggio più bello, quello per ricordare una promessa fatta otto anni fa. Il 18 febbraio Maurizio Marchetti, storico trippaio di piazza de’ Cimatori, e sua moglie Samoa Di Stefano erano partiti per le Maldive con un’idea semplice e romantica: ricelebrare il loro matrimonio guardando l’oceano. Sabbia bianca, acqua trasparente, silenzio e tempo per loro due. Una pausa dalla vita frenetica di Firenze, dal lavoro dietro il banco, dalla città sempre piena di voci e passi. Per giorni è stato esattamente così: sole, mare, lunghe passeggiate e quella sensazione di leggerezza che solo le isole sanno regalare. Poi è arrivato il 28 febbraio, il giorno del rientro in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Bloccati ad Abu Dhabi, viviamo in un bunker. Noi dimenticati dall’ambasciata”. L’appello della coppia fiorentina

