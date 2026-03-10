Blitz in Calabria | 19 indagati la ‘Ndrangheta colta al volo

Il 10 marzo 2026, una vasta operazione ha portato all’indagine di 19 persone in Calabria, tutte coinvolte in reati legati alla ‘Ndrangheta. Il blitz, condotto dalle forze dell’ordine, ha colpito più obiettivi sul territorio, portando al sequestro di documenti e armi. Nessuna imputazione è stata ancora formalizzata, ma l’intervento ha segnato un passo importante nelle attività contro la criminalità organizzata.

Dieci marzo 2026. Un’operazione di vasta portata ha scosso la Calabria, con 19 persone indagate per reati gravi legati alla ‘Ndrangheta. I blitz sono stati eseguiti simultaneamente a Crotone e Isola di Capo Rizzuto, oltre che in diverse carceri italiane. L’intervento ha l’impiego massiccio delle forze dell’ordine: ROS, Cacciatori, unità cinofile e elicotteri hanno operato in coordinamento stretto. Le accuse includono associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsioni e traffico di stupefacenti aggravato dal metodo criminale. La rete operativa e le località colpite. Il raggio d’azione si è esteso ben oltre i confini della provincia di Crotone, toccando presidi penitenziari sparsi per l’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

