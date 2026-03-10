Blitz antidroga dei carabinieri | sequestrato oltre un chilo di hashish

Durante un blitz dei carabinieri sono stati sequestrati più di 1,2 chili di hashish, alcune pastiglie e un bilancino di precisione. Un uomo è stato arrestato sul posto. Le forze dell’ordine hanno effettuato l’operazione in un’abitazione nel centro della città. L’operazione rientra in un’attività di contrasto allo spaccio di droga condotta nelle ultime settimane.

Un arresto e il sequestro di più di 1,2 chilogrammi di hashish, alcune pastiglie, un bilancino di precisione e 2.300 euro: è questo l’esito dell’intervento condotto lo scorso fine settimana dalle forze dell’ordine altoatesine nel centro storico di Bolzano. I fatti risalgono a domenica 8 marzo, quando i carabinieri di Bolzano stavano svolgendo una normale attività di controllo nei pressi di un edificio residenziale del capoluogo. Qui hanno percepito la presenza di un forte odore riconducibile alla combustione di sostanze stupefacenti, proveniente da uno degli alloggi del condominio. Immediatamente sono stati avviati tutti gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

