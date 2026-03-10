A Bisaccia, nel quartiere Boscozzulo, sono state consegnate diciotto case di classe A, completando così un progetto di rigenerazione urbana avviato molti anni fa. Questa consegna rappresenta la conclusione di un lungo processo di riqualificazione, con le abitazioni che ora sono state ufficialmente consegnate alle famiglie. La realizzazione di questi alloggi chiude un capitolo legato al debito del 1980.

La consegna di diciotto alloggi nel quartiere Boscozzulo a Bisaccia segna la conclusione di un percorso di rigenerazione urbana iniziato decenni fa. L’evento, che vedrà la distribuzione delle chiavi alle famiglie il 11 marzo, coinvolge l’Assessora regionale Claudia Pecoraro, il presidente di ACER Campania David Lebro e il sindaco Marcello Arminio. Si tratta di un intervento che chiude una vicenda legata alla ricostruzione post-sisma del 1980, trasformando edifici parzialmente realizzati in unità abitative sostenibili di classe energetica A. Oltre ai sedici alloggi ERP e all’appartamento sociale per situazioni di fragilità, il progetto include anche la riqualificazione degli spazi esterni con nuove aree verdi e di gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bisaccia: 18 case a classe A chiudono il debito del ’80

Articoli correlati

Leggi anche: Nuova vita al quartiere Boscozzulo: consegnati 18 alloggi a Bisaccia

Empoli-Frosinone 1-1, i giallazzurri chiudono l'anno da primi della classe. Le pagelleIl Frosinone chiude il 2025 con un pareggio al “Castellani”, mantenendo la vetta della classifica.

Approfondimenti e contenuti su Bisaccia 18 case a classe A chiudono il...

Argomenti discussi: Bisaccia, 18 nuovi alloggi: l’11 marzo le chiavi alle famiglie.

Bisaccia, diciotto nuovi alloggi: l'11 marzo cerimonia di consegna delle chiaviSaranno presenti ’Assessora regionale Pecoraro, il Presidente di ACER Lebro e il sindaco Arminio ... msn.com

Case a 1€ se le ristrutturi: a Bisaccia il futuro passa per il buon senso40 immobili comunali in vendita. Il primo cittadino Arminio: «Per noi sperare significa inventarsi. Ma la politica deve darci una mano. Noi modello per l’Irpinia? Perché no» Comprare un immobile ad un ... orticalab.it