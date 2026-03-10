Biometano la centrale si farà Nanni Pd | Saranno i ferraresi a pagarne il conto

La centrale a biometano di Gaibanella è stata confermata e si farà. Il consigliere del Pd di Ferrara, Davide Nanni, ha dichiarato che i costi ricadranno sui cittadini ferraresi, criticando un presunto errore legale da parte dell’amministrazione comunale. La realizzazione dell’impianto è ora ufficiale, ma le implicazioni economiche per la comunità sono al centro del dibattito pubblico.

La centrale biometano di Gaibanella si farà. “A pagarne il conto - secondo il consigliere del Pd di Ferrara, Davide Nanni - saranno i ferraresi, grazie al pasticcio legale confezionato dall’amministrazione comunale”. Pochi giorni fa il Consiglio di Stato ha bocciato l’ultimo ricorso intentato dal Comune di Ferrara per fermare la ditta Biofe, dopo una prima sentenza avversa incassata al Tar di Bologna in autunno. “Un grossolano errore procedurale - dichiara Nanni - che ha vanificato la mobilitazione dei residenti di Gaibanella e gli sforzi bipartisan fatti dalla politica ferrarese per bloccare un progetto fortemente impattante. Le criticità del caso erano già evidenti lo scorso ottobre quando presentammo una interrogazione al vicesindaco Balboni, ancora in attesa di risposta”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

