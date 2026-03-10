Bicelli in acqua | 3 gare a Lignano per il 2028
A Lignano si svolgeranno tre gare di nuoto nel 2028, con le corsie internazionali che si riaccendono per Federico Bicelli, il nuotatore paralimpico bresciano. Bicelli ha aperto la stagione 2026 partecipando alla prima tappa della World Series di nuoto paralimpico. La sua presenza segna il ritorno delle competizioni a livello internazionale in questa località.
Le corsie internazionali si riaccendono per Federico Bicelli, il campione bresciano che inaugura la stagione 2026 scendendo in acqua alla prima tappa della World Series di nuoto paralimpico. L’appuntamento si terrà dal 12 al 15 marzo presso il Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro, segnando l’inizio di un percorso strategico verso le Paralimpiadi di Los Angeles 2028. Il calendario del nuotatore è già definito nei minimi dettagli: ogni gara rappresenta un mattone fondamentale nella costruzione del progetto olimpico. La stagione 2026 funge da anno di passaggio e di costruzione delle basi solide necessarie per raggiungere il traguardo finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
