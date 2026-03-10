A Otepää si svolgerà il penultimo appuntamento della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, considerato come la prova generale dei Mondiali del 2027. La competizione coinvolge gli atleti coinvolti nel circuito internazionale e rappresenta un momento cruciale nella stagione. L’evento si terrà nella località estone, con gare che attireranno gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Il penultimo atto della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si disputerà a Otepää. Si tratta di un appuntamento particolarmente significativo per la principale stazione sciistica estone, poiché rappresenta il prologo di quello che può essere definito a tutti gli effetti “ un sogno tramutatosi in realtà ”. Il borgo situato nell’ Estonia meridionale aveva annunciato la volontà di organizzare i Mondiali di biathlon già nel 2009. Da allora è cominciato un lungo e indefesso lavoro sul lungo periodo, che culminerà nel 2027. Difatti, il prossimo anno, il poligono e le piste della piccola, ma determinata, Repubblica baltica saranno il palcoscenico della manifestazione iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, la Coppa del Mondo di Otepää 2026 è la ‘Prova Generale’ dei Mondiali 2027

