Bertinoro | scontro acceso sul consenso l’opposizione

A Bertinoro, giovedì scorso, l’aula consiliare si è trasformata in un luogo di confronto acceso tra i rappresentanti dell’opposizione e altri membri del consiglio comunale. La discussione si è concentrata sul tema del consenso sessuale, portando all’attenzione delle persone presenti diverse posizioni e opinioni sul tema, creando un clima di tensione tra i presenti.

Nel cuore del piccolo comune di Bertinoro, giovedì scorso l'aula consiliare si è trasformata in un palcoscenico dove la politica ha incontrato il dibattito nazionale sul consenso sessuale. La vicesindaca Sara Londrillo ha portato alla luce una proposta che mira a influenzare il disegno di legge attualmente in discussione al Parlamento, suscitando reazioni forti e divise tra i presenti. Mentre alcuni hanno un atto di responsabilità civica, altri hanno percepito una messa in scena finalizzata ai social media, con volantini distribuiti durante la seduta. L'evento ha lasciato un segno profondo nella vita amministrativa locale, evidenziando come le questioni di genere e giustizia penale risuonino anche nei consigli comunali più piccoli.