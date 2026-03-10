Bersani rivela | vendeva magliette a Dalla poi rifiutò

Durante una serata al Teatro Duse di Bologna, Samuele Bersani ha parlato del suo passato, spiegando di aver venduto magliette a Lucio Dalla prima di rifiutare un'offerta. Ha anche condiviso dettagli sulla sua carriera musicale e sul rapporto che lo lega al cantautore. Bersani ha scelto di raccontare questi episodi senza aggiungere commenti o interpretazioni personali.

Samuele Bersani ha dedicato la sua serata al Teatro Duse di Bologna a raccontare la sua vita, la sua musica e il suo legame con Lucio Dalla. L’evento si è svolto martedì 10 marzo 2026, in un incontro intitolato ‘Chiedimi se sono felice’, che ha il cantautore romagnolo confrontarsi con Marco Bernardi, presidente di Illumia. Il pubblico presente ha ascoltato storie inedite sulla collaborazione con il maestro Dalla, sul rifiuto di partecipare al Festival di Sanremo e sui dettagli privati della sua esistenza. L’incontro ha coperto novanta minuti, un tempo paragonato alla durata di una partita di calcio, durante il quale il cantante ha rivelato come vendesse magliette ai concerti del suo mentore prima di essere chiamato sul palco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

