Bernardeschi duro sulle critiche alla Nazionale | Sembra quasi che

Federico Bernardeschi, ospite di La Tripletta, ha espresso dure critiche alle opinioni sulla Nazionale italiana, sostenendo che spesso viene trattata con poca considerazione da giornalisti e tifosi. Il giocatore ha ribadito che la squadra rappresenta un patrimonio da tutelare e ha commentato le percezioni negative che circolano intorno alla selezione. Bernardeschi ha sottolineato l’importanza di un diverso approccio nei confronti della Nazionale.

"La Nazionale è un patrimonio che va tutelato": così Federico Bernardeschi, ospite de La Tripletta ( guarda qui l'episodio completo ), sulla Nazionale italiana, spesso "trattata" male da giornalisti e tifosi, quando invece avrebbe bisogno del contrario. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bernardeschi duro sulle critiche alla Nazionale: "Sembra quasi che..." Articoli correlati Bernardeschi dirige il traffico sulle fasce. Skorupski e Lucumi, due ritorni che pesanoFederico Bernardeschi ha indossato l’ultima maglia da titolare il 19 dicembre a Riad, quando al minuto 40 della semifinale di Supercoppa Italiana con... Opi in lacrime ad Amici 25, il duro sfogo: “Sembra che sto dentro per miracolo”Opi canta male ad Amici 25 e scoppia in lacrime, il duro sfogo dell’allievo dopo le prove Ci sono gli ultimi posti ad Amici 25 per il Serale e Opi ha...