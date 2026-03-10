Bergamo torna a parlare tedesco | arrivano i tifosi del Bayern In Città Alta la mascotte Berni

A Bergamo, in Città Alta, sono arrivati i tifosi del Bayern, con i primi supporter tedesci già avvistati questa mattina. Tra loro è stata notata anche la mascotte Berni, che si è aggiunta al gruppo. In totale, si prevede che circa 1.000 persone si sposteranno in città per seguire l'evento. La presenza dei tifosi stranieri si inserisce nel contesto dell'imminente partita.

IL MATCH. In mattinata i primi supporter bavaresi in Città Alta, avvistata anche la mascotte Berni. Attesi in tutto circa 1.300 tifosi: settore ospiti sold out e piazzale Alpini meeting point con navette per lo stadio. Nella mattinata di martedì 10 marzo Bergamo ha ricominciato a parlare tedesco. In vista della sfida di questa sera alle 21 tra Atalanta e Bayern Monaco, in città – e in particolare in Città Alta – si sono già visti i primi tifosi bavaresi arrivati per assistere alla partita. Tra loro anche una presenza particolare: la mascotte ufficiale del club, Berni, l’orso simbolo del Bayern, che non è passato inosservato tra turisti e bergamaschi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

