Bergamo magliara | scoperti circa 800 articoli contraffatti dell’Atalanta scatta il sequestro

A Bergamo sono stati sequestrati circa 800 articoli contraffatti dell’Atalanta, tutti provenienti da un magazzino. Le autorità hanno effettuato un'operazione che ha portato al sequestro di questa merce illegale, evidenziando un intervento deciso contro la vendita di prodotti falsificati. La scoperta è avvenuta in un contesto in cui si è registrata una forte reazione ai successi sportivi di altre squadre del Nord.

Al Nord si sono sentiti talmente offesi dai numerosi primati conquistati da Napoli ultimamente che hanno deciso di competere e primeggiare in ambiti di cui uno non va esattamente fiero. Prima le sigarette di contrabbando, ora anche le maglie. Civile Bergamo, insegnaci a vivere. Bergamo, scoperti circa 800 articoli contraffatti dell’Atalanta. Riporta Bergamo News: All’interno di un laboratorio nel Cremasco i finanziari hanno ritrovato circa 800 articoli contraffatti di vario genere, tra cui felpe, gilet, t-shirt, pantaloncini e sciarpe celebrative della partita di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco. L’operazione della Guardia... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

