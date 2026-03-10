Bergamo capitale italiana del contrabbando di sigarette a Napoli ci è rimasto solo Sal Da Vinci

A Bergamo si registra un aumento significativo di contrabbando di sigarette, facendo della città il centro principale in Italia per questa attività. Nel frattempo, a Napoli, sono rimasti solo Sal Da Vinci e pochi altri a mantenere viva questa tradizione. La scena vede protagonisti vari soggetti coinvolti nelle operazioni illegali, con alcune figure storiche che continuano a essere associate a questa attività.

Ma voi ve lo immaginate Angelo “a sirena” (o don Vincenzo Tramontano per i più agé) che fugge su un motoscafo blu inseguito dalla Guardia di Finanza all’Idroscalo? Nel 2026? Tutto può essere, visto che nel 2026 sfogli l’edizione milanese del Corriere della Sera e scopri che la Lombardia è lo snodo del contrabbando europeo delle “bionde”. Le sigarette. Come negli anni 80. Come in un film con Mario Merola, ma ambientato a Bergamo. Proprio a Bergamo, scrive il Corsera, è stata effettuata la “scoperta, a febbraio dalla Finanza, di circa 60 tonnellate tra tabacco e sigarette già confezionate in oltre mezzo milione di pacchetti per un valore commerciale da milioni di euro, e un laboratorio con tutti i macchinari per la produzione in proprio, compreso l’essiccatoio”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

