Bergamo | aggressione con arma bianca arrestato col sangue

Una domenica sera di marzo 2026, vicino alla stazione ferroviaria di Bergamo, si è verificata una lite che è sfociata in un’aggressione con arma bianca. Durante l’episodio, un uomo è stato ferito e ha riportato delle ferite sanguinanti. La polizia intervenuta sul posto ha arrestato l’aggressore, che aveva sangue sulle mani e sui vestiti. La zona è stata messa sotto controllo immediatamente.

Una domenica sera di marzo 2026 si è trasformata in un incubo per i residenti di Bergamo, dove una lite improvvisa vicino alla stazione ferroviaria ha sfociato in una aggressione con arma bianca. Un giovane di ventotto anni è stato colto al momento dell’arresto ancora con gli indumenti macchiati di sangue, dopo aver ferito a una gamba un altro uomo nella zona compresa tra piazzetta Spada e viale Papa Giovanni XXIII. L’episodio, verificatosi intorno alle venti, ha generato un clima di allarme immediato nel cuore della città orobica, portando il ferito al pronto soccorso dell’ Gavazzeni sotto codice giallo. Le forze dell’ordine hanno rintracciato l’autore del gesto già la mattina seguente, identificandolo come un cittadino gambiano che risiede nella provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

