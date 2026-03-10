Ber debutta con Good Like It Should Be | un alt?pop country che racconta rinascita amore e autenticità

La cantautrice Ber ha pubblicato il suo primo album intitolato “Good, Like It Should Be”. Il disco include dodici brani che mescolano generi come alt-pop e country, offrendo un viaggio attraverso temi di rinascita, amore e autenticità. La scelta di stile e contenuto mette in evidenza la volontà dell’artista di esprimersi con sincerità e immediatezza.

La cantautrice Ber pubblica il debut album "Good, Like It Should Be": 12 tracce tra alt?pop, country e introspezione emotiva. Dopo anni di spostamenti, nuove città, studi musicali e un percorso personale complesso, la cantautrice Ber (Berit Dybing) approda finalmente al suo primo album. Good, Like It Should Be, in uscita il 3 aprile per Nettwerk Music Group, è un lavoro che raccoglie la sua evoluzione artistica e umana: un disco alt?pop?country caldo, intimo e luminoso, che riflette la ritrovata serenità dell'artista. Il titolo arriva dalla ballad che chiude l'album, una canzone che per Ber rappresenta un momento di consapevolezza: la scoperta di meritare un amore sano e autentico.