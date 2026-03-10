Beppe Carletti il Nomade | Sanremo? Molti sconosciuti A Firenze porteremo novità

Il musicista Beppe Carletti, noto come il leader dei Nomadi, ha parlato di Sanremo, affermando che ci saranno molti sconosciuti tra i partecipanti. Ha anche annunciato che a Firenze il gruppo presenterà alcune novità. Le sue parole si concentrano sui tempi attuali e sul loro impatto sulla musica e sulla scena artistica. Carletti ha condiviso queste informazioni durante un'intervista recente.

di Leonardo Bartoletti Sono i tempi che stiamo vivendo a rappresentare l’elemento fondante della modernità dei Nomadi. "Purtroppo.", dice Beppe Carletti, tastierista e figura di riferimento di un gruppo che continua a fare la storia della musica italiana. I Nomadi saranno a sabato alle 21 al Teatro Cartiere Carrara. Lo spettacolo rappresenterà una vera novità anche per chi segue e conosce i Nomadi: "Un concerto diviso in due tempi - dice Carletti -, una prima parte molto acustica e una seconda parte con i Nomadi di sempre. Daremo qualcosa di diverso rispetto ai concerti in piazza o nei campi sportivi. Una novità che i nostri amici sembrano comunque apprezzare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

