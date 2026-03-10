Benzina quali compagnie petrolifere stanno alzando più i prezzi nei distributori? La classifica dei rincari

In Italia, i prezzi della benzina continuano a aumentare, con alcune compagnie petrolifere che registrano rincari più consistenti rispetto ad altre. I distributori mostrano variazioni di prezzo che influenzano direttamente le spese di cittadini e aziende, mentre il costo del carburante si fa sentire sui bilanci di chi fa il pieno. La classifica dei rincari mette in evidenza le differenze tra le compagnie.

Il prezzo dei carburanti in Italia continua a salire e il costo del pieno torna a incidere in modo significativo sui bilanci di famiglie e imprese. Le rilevazioni più recenti indicano che la benzina in modalità self service si colloca attorno a 1,78 euro al litro, mentre il gasolio sfiora quota 1,97 euro al litro. Nella rete autostradale i valori risultano ancora più elevati, con prezzi medi superiori a 1,83 euro per la benzina self e quasi 1,95 euro per il diesel. Si tratta di un aumento consistente rispetto alle settimane precedenti, alimentato dall’impennata delle quotazioni energetiche sui mercati internazionali e dalle tensioni geopolitiche che stanno attraversando il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

