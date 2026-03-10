Benzina a 1,784€ | Crotone più cara Sondrio più economica
Il prezzo della benzina in Italia il 10 marzo 2026 si aggira a 1,784 euro al litro sulla rete stradale e a 1,886 euro sulle autostrade. Tra le città, Crotone registra il costo più alto, mentre Sondrio si conferma come la località con il prezzo più basso. La variazione rispetto ai giorni precedenti è appena percepibile, senza grandi fluttuazioni.
I prezzi dei carburanti in Italia mostrano una lieve crescita il 10 marzo 2026, con la benzina che si attesta a 1,784 euro al litro sulla rete stradale e a 1,886 euro sulle autostrade. Il dato medio settimanale sale a 1,670 euro, confermando un trend rialzista rispetto alla settimana precedente. La mappa dei costi evidenzia forti disparità territoriali: Crotone registra il prezzo più alto, mentre Sondrio offre il costo più basso. A livello europeo, l’Italia mantiene una posizione tra i paesi con le accise più elevate, incidendo pesantemente sul prezzo finale pagato dal consumatore. Il divario geografico: dove il pieno costa meno. L’analisi territoriale rivela un abisso tra nord e sud nella gestione dei prezzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Turismo, 30 destinazioni top per Capodanno: Cortina la più cara (571 euro per persona a notte), Napoli la più economica (139)Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.
Benzina più cara: aumenti in autostradaNegli ultimi giorni il prezzo della benzina e del diesel è tornato a salire in Italia.