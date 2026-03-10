Peter Thiel dice che bisogna prepararsi a combattere l’Anticristo, ma nessuno sa cosa sia. Per qualcuno è Trump, per altri è lo stesso imprenditore americano. Quando proveranno a studiare le sue idee capiranno che l'Anticristo non è letteratura, ma una intelligente metafora politica No, non andrà a tenere conferenze sull’Anticristo all’Angelicum, definita à la Dan Brown “università del Papa” anche se è solo “pontificia”, mica la manovra Leone, come avventurosamente scritto nei giorni scorsi da Maria Antonietta Calabrò. Ma che Peter Thiel sia d’un tratto diventato di moda persino nella sonnacchiosa provincia dell’impero è certificato dal fatto che se ne sia accorta persino la “room” di Milena Gabanelli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Benvenuto Anticristo

