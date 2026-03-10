Benevento | 36 giorni sopra i 35°C clima critico

La provincia di Benevento ha registrato 36 giorni con temperature superiori ai 35°C, secondo il report annuale sul benessere climatico. La classifica nazionale colloca la zona al 97° posto su 107 province italiane, evidenziando una situazione climatica particolarmente calda e critica. I dati mostrano come il clima nella regione sia stato influenzato da questa ondata di caldo intenso nel corso dell’anno.

Il report annuale sul benessere climatico colloca la provincia di Benevento in una posizione critica, al 97° posto su 107 province italiane. I dati relativi al decennio 2015-2025 evidenziano un peggioramento delle condizioni di vita a causa dell'aumento delle ondate di calore e dei giorni con temperature estreme. La morfologia del territorio sannita agisce come una trappola termica, intrappolando calore e umidità, rendendo il clima sempre meno ospitale per i residenti. Nonostante un lieve recupero nella classifica generale rispetto all'anno precedente, dove si è passati dal 99° al 97° posto, la situazione rimane preoccupante per la salute pubblica e la qualità della vita quotidiana.