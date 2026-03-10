Bellator | 7 vittorie primato e rimonta su Anaconda

La Bellator Frusino ha ottenuto una vittoria nel Girone Sardegna di Serie C Nazionale, portando il totale a 21 punti in classifica. La squadra ha conquistato sette vittorie finora in questa stagione, mettendo a segno una rimonta contro l'Anaconda. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i padroni di casa, che hanno rafforzato la loro posizione in campionato.

La Bellator Frusino ha consolidato il primato nel Girone Sardegna di Serie C Nazionale con una vittoria che porta la squadra a 21 punti in classifica. L'incontro disputato allo Stadio del Nuoto di Frosinone si è concluso con un punteggio finale di 16-10 contro l'Anaconda Pallanuoto. Si tratta della settima vittoria consecutiva per la formazione ciociara, un risultato che segna un traguardo importante nella stagione corrente. La squadra allenata da Mirko Spaziani ha dimostrato capacità di reazione dopo aver subito una parziale negativa nel secondo quarto, riuscendo a ribaltare la situazione nei due tempi finali.