Bella Piazza | sportello Federconsumatori a Garibaldi

A Napoli, nel quartiere di Piazza Garibaldi, è stato aperto uno sportello della Federconsumatori. Si trova nel cuore della città, in una zona considerata tra le più rappresentative e affollate. Il nuovo presidio sociale si inserisce in un punto di grande passaggio e di forte rilevanza urbana. L’apertura mira a offrire assistenza ai cittadini in materia di consumi e diritti dei consumatori.

Nuovo presidio sociale nel cuore della città Piazza Garibaldi rappresenta uno dei luoghi più simbolici e complessi di Napoli. Ogni giorno migliaia di persone attraversano questo spazio che funge da porta d'ingresso alla città per chi arriva da tutta Italia e dall'estero. Qui si incontrano culture, lingue e storie diverse, rendendo la piazza uno dei crocevia sociali più dinamici del Mezzogiorno. Negli ultimi anni questo luogo ha iniziato un percorso di trasformazione che punta a superare le criticità del passato e a costruire una nuova narrazione urbana basata su inclusione, partecipazione e servizi di prossimità. In questo contesto nasce il...