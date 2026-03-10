Beirut | Terra in cambio di pace

Il presidente del Libano ha annunciato la disponibilità a negoziare un accordo con Israele, che preveda concessioni e una soluzione duratura. La proposta riguarda un eventuale scambio di terra in cambio di pace, con l’obiettivo di trovare una via per risolvere le tensioni tra i due paesi. La mossa rappresenta un passo verso un possibile riavvicinamento e stabilità nella regione.

Lo scontro contro gli alleati dell’Iran ha causato 486 morti soltanto nell’ultima settimana, tra i quali 83 bambini e 42 donne, secondo quanto dichiarato ieri sera dal ministro della Sanità libanese, Rakan Nassereddine. Tra i morti di ieri figura anche Padre Pierre El Raii, parroco maronita di Qlayaa, località del Sud del Libano. L’ultima zona colpita da Tel Aviv è l’area costiera di Tiro, dove sono dispiegate anche forze dell’esercito nazionale libanese e dove i bombardamenti sono caduti su alcuni centri abitati causando la distruzione di case, infrastrutture e reti di servizi essenziali e almeno undici morti con decine di feriti. Un’altra area costantemente sotto attacco è quella di Dahieh, nella periferia Sud della capitale, roccaforte di Ezbollah che ospita mezzo milione di persone. 🔗 Leggi su Laverita.info

