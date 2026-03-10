Il presidente del Libano ha annunciato la disponibilità a negoziare un accordo con Israele, che preveda concessioni e una soluzione duratura. La proposta riguarda un eventuale scambio di terra in cambio di pace, con l’obiettivo di trovare una via per risolvere le tensioni tra i due paesi. La mossa rappresenta un passo verso un possibile riavvicinamento e stabilità nella regione.

Lo scontro contro gli alleati dell’Iran ha causato 486 morti soltanto nell’ultima settimana, tra i quali 83 bambini e 42 donne, secondo quanto dichiarato ieri sera dal ministro della Sanità libanese, Rakan Nassereddine. Tra i morti di ieri figura anche Padre Pierre El Raii, parroco maronita di Qlayaa, località del Sud del Libano. L’ultima zona colpita da Tel Aviv è l’area costiera di Tiro, dove sono dispiegate anche forze dell’esercito nazionale libanese e dove i bombardamenti sono caduti su alcuni centri abitati causando la distruzione di case, infrastrutture e reti di servizi essenziali e almeno undici morti con decine di feriti. Un’altra area costantemente sotto attacco è quella di Dahieh, nella periferia Sud della capitale, roccaforte di Ezbollah che ospita mezzo milione di persone. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Beirut: «Terra in cambio di pace»

Articoli correlati

La destra israeliana promette un Libano come Gaza. Beirut: "Pronti a negoziare, terra in cambio di pace"Mentre l'Idf intensifica i raid nei sobborghi a sud di Beirut, considerati la roccaforte di Hezobollah, gli sfollati sono almeno mezzo milione.

L’Idf entra in Libano via terra: l’attacco a Beirut e TiroLe immagini del video mostrano un attacco che colpisce gli uffici di un istituto finanziario legato a Hezbollah nella città libanese di Tiro, nel...

La guerra in Medio Oriente mi ha stufato. Come organizzare una Crociata in Terra Santa - 819

Una selezione di notizie su Beirut Terra in cambio di pace

Temi più discussi: La destra israeliana promette un Libano come Gaza. Beirut: Pronti a negoziare, terra in cambio di pace; Sotto le bombe di Israele morte più di 200 persone a Beirut - La scuola di Minab è stata colpita dagli USA; Bombe sul Libano. Intercettato missile sulla Turchia, Macron: Un attacco a Cipro è a tutta Europa; Libano-Israele: terra in cambio di pace il Libano pronto a negoziare.

Libano-Israele: terra in cambio di pace il Libano pronto a negoziareIl governo libanese si è detto disponibile ad esaminare eventuali proposte di dialogo con Israele con l’obiettivo di raggiungere una pace basata sul principio della «terra in cambio di pace». Lo ha af ... mam-e.it

La destra israeliana promette un Libano come Gaza. Beirut: Pronti a negoziare, terra in cambio di paceMentre l'Idf intensifica i raid nei sobborghi a sud di Beirut, considerati la roccaforte di Hezobollah, gli sfollati sono almeno mezzo milione. Le Ong denunciano uso di armi al fosforo bianco in aree ... today.it

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #9marzo #Iran #MedioOriente #Teheran #Nato #Turchia #ArabiaSaudita #Bahrain #Libano #Israele #Beirut #G7 #CransMontana #Mattarella #LeoneXIV x.com

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #9marzo #Iran #MedioOriente #Teheran #Nato #Turchia #ArabiaSaudita #Bahrain #Libano #Israele #Beirut #G7 #CransMontana #Mattarella #LeoneXIV - facebook.com facebook