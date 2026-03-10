Bce segnale Lagarde | faremo tutto il necessario per controllo inflazione

La Banca centrale europea ha inviato un forte avvertimento, con il presidente Lagarde che ha affermato che la banca farà tutto il necessario per controllare l’inflazione. La dichiarazione arriva in seguito all’aumento dei prezzi dell’energia causato dal conflitto in Iran, che ha provocato una reazione decisa da parte delle autorità monetarie europee.

Roma, 10 mar. (askanews) – Netto segnale di allerta dalla Banca centrale europea, dopo la fiammata dei prezzi dell’energia innescata dal conflitto in Iran. “Faremo tutto quello che è necessario affinché l’inflazione sia sotto controllo e affinché i francesi e gli europei non subiscano aumenti dell’inflazione come quelli visti nel 2022”, ha affermato la presidente Christine Lagarde. All’indomani dell’ultimo rally dei prezzi dell’oro nero, che è arrivato a sfiorare quota 120 dollari, salvo poi ritracciare drasticamente anche oggi, fin sotto 90 dollari, Lagarde è stata intervistata in diretta dalla radio France Inter e da altre due emittenti francesi, France 2 e TV5 Monde. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

