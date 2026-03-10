Basket serie C Vittoria da titani | San Marino piega Jesi nel finale in volata

Nell’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie C, la Pallacanestro Titano ha battuto Jesi in una partita decisa negli ultimi minuti. La squadra di San Marino ha raggiunto un successo importante, superando gli avversari nel finale grazie a un'azione decisiva. La partita si è conclusa con una vittoria da parte dei padroni di casa, che hanno mantenuto alta la concentrazione fino al fischio finale.

Gran bella vittoria della Pallacanestro Titano nell’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie C. Jesi cade al Multieventi dopo 40’ di pura battaglia, con mille saliscendi e coi Titans a prevalere per 83-81. Dopo un primo quarto a tutto gas, chiuso addirittura sul 31-25, la gara diventa più equilibrata e con le difese più attente. Jesi infila un break di 8-0 in chiusura di terzo quarto che la porta avanti 61-65 a 10’ dal gong, poi è lotta colpo su colpo. Ugolini sorpassa con la tripla del 69-67 al 33’, Jesi pareggia subito e si rimane parecchio sul 69 pari, con la tensione a prevalere per diversi possessi. Macina sblocca l’attacco di casa con una tripla e il gioco da tre punti di Ugolini vale l’allungo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie C. Vittoria da titani: San Marino piega Jesi nel finale in volata Articoli correlati Basket serie B Nazionale. Grande rimonta nel finale. San Giobbe Chiusi batte JesiCHIUSI 89 JESI 86 UMANA CHIUSI: Stievano, Balducci, Natale 2, Bertocco 13, Lorenzetti, Candotto 10, Gravaghi 9, Raffaelli 10, Moreno, Petrucci 5,... Leggi anche: Basket, vittoria sofferta contro Jesi per la Benacquista Latina. La decide Pastore nel finale Aggiornamenti e notizie su Basket serie C Vittoria da titani San... Temi più discussi: Basket serie C: importante vittoria per i Piani Bolzano; Serie C Femminile: BEA non molla, nuova vittoria con Fossano; Basket Serie C femminile. D’Avino Consulting, vittoria a Vertemate; Basket Femminile Porcari, vittoria di carattere al Palasuore con Firenze. Basket Serie C maschile – Il Viadana dà scacco alla regina Bottanuco (78-62) e accede ai play offVIADANA Il Gruppo Mauro Saviola Viadana, al PalaFarina, ha superato il Bottanuco, capolista del girone Nord Est D, che nella gara d’andata si era imposto ... vocedimantova.it Serie C Femminile: BEA non molla, nuova vittoria con FossanoLe Leoparde ripartono con il piede giusto dopo tre settimane di stop: contro il fanalino di coda del girone arriva un’altra vittoria pesante, che conferma il successo dell’andata ... tuttosport.com Sal Da Vinci all’EUROVISION: l’Italia ci crede Dopo la vittoria al Festival di SANREMO 2026 con “Per sempre sì”, SAL DA VINCI rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest, in programma dal 12 al 16 maggio alla Wiener Stadthalle di Vienna. Il cantau - facebook.com facebook Allegri fa finta di nulla: "Vittoria da Champions, Inter netta favorita scudetto". Sì, però il Milan... x.com