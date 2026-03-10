Basket in tv su Sky | l’Italia femminile verso il Mondiale Eurocup e 31ª giornata di Eurolega

Su Sky si svolgono diversi eventi di basket questa settimana. La Nazionale femminile partecipa alle qualificazioni per i Mondiali in Argentina. In Eurocup, si affrontano Venezia e Trento nel derby italiano. Nella 31ª giornata di Eurolega, si disputano incontri chiave con Milano e Virtus Bologna. Questi appuntamenti coinvolgono squadre di alto livello e si svolgono in vari palazzetti europei.

Sarà una settimana intensa per gli appassionati di basket, con numerosi appuntamenti in diretta su Sky e in streaming su NOW. Al centro del programma c’è la Nazionale italiana femminile, impegnata a San Juan nel torneo di qualificazione alla FIBA Women’s Basketball World Cup 2026, ma spazio anche al derby italiano Venezia-Trento negli ottavi di Eurocup e alle sfide chiave della 31ª giornata di Eurolega. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

