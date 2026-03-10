Joey Barton, ex centrocampista del Manchester City, è stato accusato di aver commesso un'aggressione in prossimità di un golf club. L'incidente è avvenuto in un'area pubblica e al momento non risultano altre persone coinvolte. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i fatti e determinare eventuali responsabilità. La vicenda è al centro dell'attenzione dei media sportivi e locali.

"> Joey Barton accusato di aggressione. L’ex calciatore della Premier League, Joey Barton, è stato recentemente accusato di aggressione in un episodio avvenuto nei pressi di un club di golf nel nord-ovest dell’Inghilterra. Questo evento ha riacceso l’attenzione sui comportamenti del noto sportivo, noto sia per le sue abilità sul campo da gioco sia per le sue controverse azioni al di fuori dello sport. Secondo le informazioni diffuse dalla polizia locale, Barton sarebbe stato coinvolto in un alterco che ha portato a un’aggressione. Le autorità hanno confermato che l’ex calciatore è stato arrestato e ora affronta delle accuse serie che potrebbero avere un impatto significativo sulla sua vita personale e professionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Barton, ex centrocampista del Manchester City, accusato di aggressione vicino a un golf club.

