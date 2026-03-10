Bartolozzi | Mie parole piegate ad una lettura fuorviante Non ho mai attaccato la magistratura anzi l' ho difesa più volte

Il capo di gabinetto del ministro della Giustizia ha dichiarato che non è necessario che Bartolozzi si dimetta, rispondendo alle polemiche scaturite dalle sue parole sulla magistratura. In un intervento diretto, Nordio ha affermato che le affermazioni di Bartolozzi sono state fraintese e che non ha mai attaccato l’istituzione giudiziaria, sottolineando che ha più volte difeso la magistratura in passato.

"No, non deve dimettersi". Così, senza tanti giri di parole, Carlo Nordio, chiude le polemiche sul caso Bartolozzi nato dopo le parole con cui il capo di gabinetto del ministro della Giustizia ha definito la magistratura "plotoni di esecuzione". In un incontro per il sì al referendum sulla giustizia, a Torino, rispondendo ai giornalisti su quanto affermato dalla sua capa di gabinetto, il ministro non ha dubbi. "La stessa dottoressa Bartolozzi ha chiarito il suo punto di vista, che non si riferiva assolutamente a tutta la magistratura, ma soltanto a quella piccola parte minoritaria che ha definito politicizzata", ha spiegato. Aggiungendo:...