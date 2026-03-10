Bartolozzi difesa da Fdi-Nordio Non arrivano scuse attese da ministro

Giusi Bartolozzi ha definito i magistrati come “plotone d’esecuzione”, parole che hanno suscitato molte reazioni. Il partito di appartenenza ha scelto di difenderla, mentre il ministro non ha ancora presentato le scuse attese. La polemica si concentra sulla sua frase, che ha acceso un dibattito acceso tra sostenitori e detrattori. La vicenda rimane al centro delle discussioni pubbliche.

Roma, 10 mar. (askanews) – Le parole di Giusi Bartolozzi sui magistrati come "plotone d'esecuzione" continuano a infiammare la campagna referendaria. L'opposizione chiede le dimissioni della capo di gabinetto del ministero della Giustizia ma sia il Guardasigilli che Fdi concordano che le dichiarazioni della collaboratrice di Nordio, pronunciate durante un talk nell'emittente siciliana TeleColor, siano state "enfatizzate", "ingigantite". Da Palazzo Chigi trapela ancora l'irritazione della premier Giorgia Meloni e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano definisce l'uscita "infelice". Ma, nel silenzio degli alleati di Fi e Lega, nessuna richiesta di passo indietro arriva dall'esecutivo né dalla maggioranza.