Baristi in gara | Lipiec guida con 226 voti Expò cambia

Una competizione tra baristi della provincia di Ravenna e Faenza ha preso il via, coinvolgendo tutti i professionisti del settore. Al momento, Lipiec si trova in testa con 226 voti, mentre l’Expò cambia modalità e si prepara alle prossime fasi. La sfida è aperta e ogni partecipante punta a conquistare il riconoscimento come il miglior barista della zona.

Una sfida aperta a tutti i baristi della provincia di Ravenna e Faenza per eleggere il miglior professionista del settore. L'iniziativa, lanciata nel marzo 2026, invita la cittadinanza a votare tramite coupon cartacei da inviare alla redazione in via Salara. Al centro della cronaca c'è Luca Quarantini, che ha assunto la proprietà del Bar Expò a fine 2025 dopo aver lavorato al locale dal 2008. La competizione vede già una classifica in movimento con Magdalena Lipiec in testa, seguita da altri nomi noti della zona. Il passaggio di consegne: da studente a proprietario. La storia del Bar Expò si intreccia con quella di un giovane che ha scelto di restare.