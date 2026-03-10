Bari è la città italiana col clima migliore del 2026 | la classifica in base alle condizioni meteo

Il Sole 24 Ore ha stilato una classifica delle città italiane in base alle condizioni meteorologiche, e Bari si è posizionata al primo posto come città con il clima migliore del 2026. La valutazione si basa sui dati relativi alle condizioni atmosferiche registrate durante l’anno. La città pugliese si distingue per le sue temperature miti e il clima favorevole durante tutto l’anno.